Не смейте выбрасывать просроченный аспирин – он спасет в безвыходных ситуациях

Иногда в домашней аптечке скапливается много просроченных лекарств. От них, конечно, надо избавляться. Но – не от всех! Например, отыскав несколько упаковок просроченного аспирина, не торопитесь отправлять их в мусорное ведро. Они сослужат отличную службу и станут полезными в хозяйстве.

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Например, помогут очистить одежду от пятен, которые оставляет дезодорант. Возьмите 4 таблетки аспирина и растворите их в 100 мл воды. Полученным раствором намочите загрязненные участки одежды, а через полчаса постирайте вещи обычным способом. Пятна отстираются без проблем! Еще один способ использовать старый аспирин – бросить пару таблеток в вазу с цветами: так букет простоит гораздо дольше. По материалам издания vnimanie.prо и Дзен-канала «Уютный дом».