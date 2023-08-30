Зачем смазывать кольца лаком для ногтей: хитрость, которая станет для вас необходимостью

Золотые и серебряные украшения, к сожалению, со временем темнеют и теряют свой блеск, что очень огорчает их владелиц. Чтобы привести кольца, серьги и цепочки в порядок, приходится покупать дорогостоящие средства или отдавать их в чистку. Между тем, есть простой и недорогой способ вернуть изделиям прежний блеск.

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Вам понадобится бесцветный лак для ногтей — и больше ничего! Просто смажьте тонким слоем лака внутреннюю часть ювелирного украшения. Лак обеспечит защитную пленку, предохраняющую украшения от негативного воздействия внешних факторов, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на Дзен-канал TECHNOTION.