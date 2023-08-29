Тесная обувь разносится легко и быстро: секретный метод знаменитого ортопеда

Новую обувь бывает нелегко разносить — она жмет и натирает. Чтобы свести неудобства к минимуму, попробуйте воспользоваться «методом 2-4-6-8», который предлагает ортопед Мигель Кунья. Суть его метода в том, чтобы разнашивать новые ботинки или туфли постепенно, в течение 4 дней.

При этом в первый день следует походить в обуви 2 часа, на следующий день придется разнашивать пару на протяжении 4 часов, в третий день — 6 часов, и на четвертые сутки рекомендуется ходить в тесноватой обуви уже 8 часов.

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После этого туфли окончательно примут форму вашей ноги и больше не будут доставлять дискомфорт, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на The Voice.