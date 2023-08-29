Топ-3 лучших духов для осени: стойкие и соблазнительные

Совсем скоро придет осень, и нам захочется вызвать в памяти теплые летние дни, наполненные солнцем, плеском волн и беззаботностью. Лучше всего это помогут сделать ароматы. Попробуйте использовать для этой цели Beach Walk от Maison Margiela Replica — он вызовет приятные ощущения благодаря ноткам соленого воздуха, кокосового молока, лимона, амбры.

Вызвать в памяти лучшие моменты отпуска поможет Mediterranean Honeysuckle от Aerin. Он навеет воспоминания о грейпфруте на завтрак, которым можно лакомиться на открытом балконе с видом на море и пляж. Самая заметная нота этого парфюма — сладкая жимолость.

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Если же вы тяготеете к классике, попробуйте Romance от Ralph Lauren. Этот аромат напомнит приятные прогулки на стыке лета и осени: он состоит из запахов фиалки, дубового мха и бархатцев, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на novochag.ru.