Для самых стильных девушек: названы единственные джинсы, которые сочетаются с любыми вещами

И эти джинсы называются bootcut — облегающие по бедрам и свободные внизу, но не такие широкие, как клеши.

Раньше такие брюки носили с сапогами, но потом у bootcut обнаружилось много достоинств. Необычный крой визуально удлиняет ноги.

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А также буткаты считаются универсальной базой, с которой идеально сочетаются многие вещи. С такими джинсами носят пиджаки, майки, романтичные блузки. А что касается обуви, то подойдут варианты и на каблуке, и на плоском ходу, пишет The Symbol.