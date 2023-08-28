Для самых стильных девушек: названы единственные джинсы, которые сочетаются с любыми вещами

Уже давно джинсы стали частью гардероба всех женщин. Это самый практичный вид брюк. Более того, деним в тренде всегда. В этом сезоне также стали актуальны джинсовые рубашки и куртки. А теперь российским модницам рассказали, какую универсальную модель джинсов обожают европейские девушки. Именно их носят те, кто обладает чувством стиля.
И эти джинсы называются bootcut — облегающие по бедрам и свободные внизу, но не такие широкие, как клеши.
Раньше такие брюки носили с сапогами, но потом у bootcut обнаружилось много достоинств. Необычный крой визуально удлиняет ноги.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
А также буткаты считаются универсальной базой, с которой идеально сочетаются многие вещи. С такими джинсами носят пиджаки, майки, романтичные блузки. А что касается обуви, то подойдут варианты и на каблуке, и на плоском ходу, пишет The Symbol.