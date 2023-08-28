Иначе придется вскоре выбросить: почистите стиральную машинку, сделав чудо-средством с содой

Фото: freepik.com

Плесень убьет технику, если не предпринимать никаких мер.

Многие домохозяйки пренебрегают чисткой стиральной машины. Но в итоге техника ломается, так как постоянное взаимодействие с водой приводит к образованию плесени и налета на внутренних частях стиралки. Однако эту распространенную проблему можно легко решить. Опытные хозяюшки дали совет. По их словам, понадобится лишь то, что у каждого человека есть на кухне. 

Отмечается, что  плесень обычно образуется на резиновом уплотнителе. Убрать его достаточно легко, так как ничего откручивать не нужно. Достаточно приготовить раствор из соды и уксуса.

Нужно взять половину стакана уксуса и смешать в ведре с теплой водой, а потом высыпать туда же полстакана соды. 

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Этим раствором надо тщательно протереть уплотнитель и оставить машинку на 15 минут. А потом все еще раз протереть начисто, пишет сайт belnovosti. К слову, также стиральную машинку можно поставить на режим очистки бака, залив в него этот раствор или лимонную кислоту, что поможет убрать накипить. 

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