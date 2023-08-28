Иначе придется вскоре выбросить: почистите стиральную машинку, сделав чудо-средство с содой

Отмечается, что плесень обычно образуется на резиновом уплотнителе. Убрать ее достаточно легко, так как ничего откручивать не нужно. Достаточно приготовить раствор из соды и уксуса.

Нужно взять половину стакана уксуса и смешать в ведре с теплой водой, а потом высыпать туда же полстакана соды.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Этим раствором надо тщательно протереть уплотнитель и оставить машинку на 15 минут. А потом все еще раз протереть начисто, пишет сайт belnovosti. К слову, также стиральную машинку можно поставить на режим очистки бака, залив в него этот раствор или лимонную кислоту, что поможет убрать накипь.