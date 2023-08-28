Тренчи пора выбросить — устарели: только такой верх будут носить все модницы этой осенью

Фото: freepik.com

Стало известно, какие наряды точно должны быть в гардеробе у модниц этой осенью.

Лето подходит к концу, и скоро начнется период непредсказуемой погоды, когда утром холодно, а днем становится тепло. В последние годы многие выбирали тренчи для такого случая. Однако они теперь неактуальны, поэтому стилисты рекомендуют от них избавиться. Отмечается, что на смену им пришла совершенно другая одежда, которая более комфортная и универсальная.

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Стилисты заявили, что на пике популярности этой осенью будут джинсовые куртки. Они должны быть объемного кроя и длиной до середины бедра. Такой фасон в тренде и будет в моде не один год, а несколько. 

Еще один актуальный вариант укороченные куртки до талии. Их рекомендуют носить в паре с джинсами в тон, а также с трикотажными и летними платьями.

По словам экспертов, такой лук идеально дополнят лоферы или грубые массивные ботинки, пишет The Symbol.

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