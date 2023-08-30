Как вылечить помидоры от фитофтороза - лучшее решение

В августе и сентябре томаты часто болеют фитофторозом, который может уничтожить урожай. Это серьезная болезнь, с которой надо обязательно бороться. Один из лучших агрономов Михаил Воробьев считает, что сделать это сложно, на можно.

«Нужно использовать различные ядохимикаты или биофунгициды. Это бактерии или полезные грибки, которые конкурируют с болезнетворными грибами фитофтороза. Речь идет о таких препаратах как «Алерин», «Гамаир», «Триходермин», «Фитоспорин» и пр. Их нужно применять буквально каждые 3-4 дня, но при этом лекарства достаточно дорогие и их действие не стопроцентное», - заявил он Teleprogramma.pro.

Воробьев также подчеркнул, что препараты надо чередовать, так как растения быстро привыкают к одному и тому же виду.

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