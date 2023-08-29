Что сделать с петунией, чтобы цвела круглогодично - теперь делаем только так

Комнатные и дачные цветы всегда надо удобрять - тогда они будут цвести постоянно и радовать вас своей красотой. Агроном Михаил Воробьев рассказал Teleprogramma.pro, что именно надо делать с петунией, чтобы у нее был постоянный рост.

«Петуния - летнее растение, но мы можем продлить срок ее цветения. Например, нужно своевременно удалять отцветшие побеги или просто семена, семенные коробочки. А чтобы растение не концентрировалось на формировании семян - нужно его стимулировать на образование бутонов и, соответственно, цветов», - заявил он.

А если вы хотите, чтобы петуния цвела постоянно, по мнению Воробьева, растению нужно создать условия как летом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».