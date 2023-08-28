Нагрейте липучку на обуви с помощью спички: только единицы знают, что произойдет через секунду

Обувь на липучках есть в каждом доме. Ведь это так удобно: не надо завязывать шнурки или застегивать молнию! Особенно популярны такие застежки в семьях с детьми. Но если носить эту обувь каждый день, со временем липучки выходят из строя. Чтобы вернуть им функциональность, можно поступить очень просто.

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Возьмите коробок спичек, зажгите одну и аккуратно поднесите к липучке. Пластиковая застежка нагреется, после чего снова начнет отлично застегиваться. Только будьте очень осторожны — не подносите огонь вплотную к липучке, чтобы не устроить возгорание.

По материалам изданий vnimanie.prо и «Белновости»