Зачем капать клей на перегоревшую лампочку: результат станет приятным сюрпризом

Иногда светодиодные лампочки преподносят неприятный сюрприз — быстро перегорают. Можно купить новые — а можно за несколько минут обнаружить источник поломки и ликвидировать его, сэкономив на новых лампочках. Все просто: откройте лампочку, обмотайте пинцет скотчем и, сжимая светодиоды, найдите неисправный. Нашли? Отлично!

Теперь выкрутите лампочку. Вышедший из строя светодиод нужно зачистить ножом. Теперь соберите немного графитовой пыли (для этого потрите простой карандаш о наждачную бумагу) и смешайте ее с чайной ложкой соды. Этим порошком посыпьте перегоревший светодиод и капните сверху чуть-чуть канцелярского клея. Вскоре порошок затвердеет.

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Работа окончена, можно вкрутить лампочку на место — она будет гореть, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на youtube.com / «Советы и лайфхаки».