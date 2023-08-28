Пыль исчезнет на несколько недель — сбрызните мебель самодельным дешевым средством

Не у всех хозяек есть время, чтобы ежедневно делать в доме уборку. Но и наблюдать, как день за днем мебель покрывается слоем пыли, не хочется. Чтобы борьба с пылью была эффективной и не требовала много усилий, попробуйте обработать поверхности простым антистатиком, который легко приготовить дома из трех доступных ингредиентов.

Вам понадобится бутылочка, снабженная распылителем. В нее нужно налить 0,1 л воды и добавить в нее 2 столовые ложки оливкового масла, 10 капель эфирного масла эвкалипта и 30 мл уксуса. Хорошенько взболтайте получившуюся смесь, а потом сбрызните ею все поверхности. В завершение рекомендуется протереть их мягкой тряпочкой.

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Все, пыли вы не увидите как минимум неделю, а то и больше. Кроме того, получите бонус — благодаря маслу эвкалипта в помещении поселится едва уловимый приятный аромат, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на Vplate.