Отправьте макароны в духовку: очень быстрый ужин без лишней возни, от которого вся семья придет в восторг

Многие хозяюшки устают каждый день стоять у плиты. Однако есть простые рецепты, которые не требуют много времени и сил.

В Сети был опубликован рецепт идеального ужина — паста в духовке. На приготовление потребуется всего 5 минут активного времени. Вкуснейшее блюдо приготовится само.