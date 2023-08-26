Отправьте макароны в духовку: очень быстрый ужин без лишней возни, от которого вся семья придет в восторг

Многие хозяюшки устают каждый день стоять у плиты. Однако есть простые рецепты, которые не требуют много времени и сил.
В Сети был опубликован рецепт идеального ужина — паста в духовке. На приготовление потребуется всего 5 минут активного времени. Вкуснейшее блюдо приготовится само.
Для этого блюдо понадобится всего 300 грамм спагетти, 200 грамм томатного соуса, 2 луковицы, 100 грамм моцареллы, 2 стакана воды, соль и приправы на выбор.
Приготовление занимает четыре этапа. Сначала надо выложить спагетти в форму, а сверху залить томатным соусом. По желанию туда добавляется нарезанный полукольцами лук. И для вкуса необходимо посолить и посыпь приправами все.
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После этого все заливается водой и аккуратно перемешивается. Духовку разогревать следует до 190 градусов и отправить затем туда форму внутрь на 35-40 минут.
После этого надо аккуратно перемешать спагетти, посыпать их натертой моцареллой. Верните все в духовку еще на 5 минут — пока сыр растает. Получится быстрый, сытный и ароматный ужин, пишет Adme.