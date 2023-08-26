Эти стрижки мгновенно старят и подчеркивают недостатки: накинут 10 лет сверху, никогда не делайте

Вопреки многим мнениям, ультракороткая стрижка считается не лучшим выбором для зрелых женщин. Небрежная пикси с объемной челкой будет молодить. А вот стрижка под мальчика по типу buzz cut подчернет все недостатки, особенно поплывший овал лица, дряблую шею и второй подбородок.

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Также длинные волосы с прямым пробором, а также и с ровным срезом всегда старят женщин, которым уже за 40 лет. Такая прическа делает лицо слишком строгим, поэтому лучше всего выбирать стрижки с объемом и асимметрией, чтобы добиться омолаживающего эффекта.

В списке оказалась стрижка «под горшок», которая даже на юных девушка порой смотрится не лучшим образом. Дамам надо учесть, что эта прическа всегда утяжеляет лицо, делая его черты более грубыми, пишет сайт «Я Покупаю».