Снимите это немедленно: эти джинсы стыдно носить женщинам с хорошим вкусом

Джинсы давно стали частью гардероба. Даже королевские персоны носят брюки из денима. Однако в из года в год меняются фасоны. Одни становятся модными, а другие устаревают. Стилист Наталья Осиновская рассказала, от каких джинсов стоит отказаться. Она отметила, что они устарели, поэтому женщины с хорошим вкусом давно от них отказались.
Она отметила, что джегинсы являются чем-то средним между джинсами и легинсами. Лет десять они были на пике популярности, но теперь их носить считается моветоном. Эксперт подчеркнула, что их надо выбросить, а взамен купить более актуальные модели.
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«Сейчас в моде джинсы свободного фасона, джинсы-трубы, джинсы-бойфренды. Также популярны рваные джинсы. Талия может быть и завышенная, и заниженная, и обычная», — пояснила стилист «Городовому».