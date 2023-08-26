Снимите это немедленно: эти джинсы стыдно носить женщинам с хорошим вкусом

Фото: freepik.com

Стилист рассказала, какие джинсы уже точно устарели и будут портить фигуру.

Джинсы давно стали частью гардероба. Даже королевские персоны носят брюки из денима. Однако в из года в год меняются фасоны. Одни становятся модными, а другие устаревают. Стилист Наталья Осиновская рассказала, от каких джинсов стоит отказаться. Она отметила, что они устарели, поэтому женщины с хорошим вкусом давно от них отказались.

Она отметила, что джегинсы являются чем-то средним  между джинсами и легинсами. Лет десять они были на пике популярности, но теперь их носить считается моветоном.  Эксперт подчеркнула, что их надо выбросить, а взамен купить более актуальные модели.

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«Сейчас в моде джинсы свободного фасона, джинсы-трубы, джинсы-бойфренды. Также популярны рваные джинсы. Талия может быть и завышенная, и заниженная, и обычная», — пояснила стилист «Городовому».

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