Снимите это немедленно: эти джинсы стыдно носить женщинам с хорошим вкусом

Она отметила, что джегинсы являются чем-то средним между джинсами и легинсами. Лет десять они были на пике популярности, но теперь их носить считается моветоном. Эксперт подчеркнула, что их надо выбросить, а взамен купить более актуальные модели.

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