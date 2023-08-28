Как капли йода могут убить розы - агроном с огромным стажем сделал заявление

В Сети часто пишут, что йодом можно удобрять розы. Якобы рост у растений будет такой, что как говорится в известном фильме: «Клиент позабудет обо всем на свете».

Журналисты Teleprogramma.pro попросили прокомментировать этот вопрос агронома с огромным стажем Михаила Воробьева. По его словам, йод — это микроэлемент, который необходим в микроскопических количествах, но нужен обязательно.

«Если будет превышение, то, соответственно, произойдет дисбаланс, плохое усвоение других микроэлементов, йод вступит в ненужные реакции и поэтому цветы погибнут», - заявил он.

Воробьев подчеркнул, что йода достаточно в золе или в навозе, или в специальных удобрениях, которые содержат изначально микроэлементы. Поэтому дополнительно вносить йод не нужно.

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