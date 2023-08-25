Чистить чеснок больше не придется – шелуха будет отваливаться сама: секретный способ гарантирует успех

Чистить чеснок – дело трудоемкое, к тому же на руках потом остается въедливый неприятный запах. Особенно раздражает необходимость очистить сразу большое количество чеснока, - например, во время консервирования овощей или приготовления овощной икры. Между тем, эта проблема решается буквально за минуту – и без особых усилий.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Просто залейте нечищеные зубчики чеснока кипятком в миске и подождите 1 минуту. Потом достаньте чеснок – и не поверите своим глазам: шелуха будет сама отваливаться кусками, вам останется только вымыть очищенные дольки. По материалам издания vnimanie.prо и Tips and Tricks.