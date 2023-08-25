Зажмите в зубах спичку: удивитесь, как быстро решится надоевшая проблема

Нарезая лук, нам приходится проливать немало слез. Однако можно спастись от этой неприятности, если воспользоваться способом, о котором мало кто знает. Достаньте из коробка обыкновенную спичку – и зажмите ее в зубах. Держите спичку во рту все время, пока будете чистить и резать лук.

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Вы удивитесь – но не будет никаких слез. Дело в том, что лук выделяет сернистые соединения, которые заставляют нас плакать, а головка спички их поглощает. Так что теперь у злого овоща не будет ни единого шанса – вы без проблем очистите и нарежете любое количество лука, уверяет издание vnimanie.prо со ссылкой на ADME.