Грязные кухонные полотенца станут свежими и чистыми: без кипячения и замачивания

Каждая хозяйка знает, что кухонные полотенца очень быстро становятся грязными и липкими. На них образуются липкие пятна, которые очень тяжело отстирать. И все же не торопитесь их выбрасывать – узнав этот способ, вы без труда вернете своим полотенцам белизну и свежесть.

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Для этого вам понадобится дешевое дегтярное мыло. Куском такого мыла нужно натереть мокрые полотенца, а через час постирать их привычным способом в машинке, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на дзен-канал «Уютный дом».