Капроновые колготки прослужат очень долго: хитрый трюк спасет от дырок

Капроновые колготки стоят не так уж и дешево, а между тем покупать их приходится довольно часто: они рвутся порой уже в первый день. Чаще всего дырки образуются на пальцах. Чтобы продлить срок службы этой необходимой детали гардероба, существует один малоизвестный лайфхак.

Возьмите обычный лейкопластырь и, прежде чем надевать колготки, заклейте ноготь большого пальца — ведь именно он часто становится причиной возникновения дырок. После этого вы сможете убедиться в том, что колготки стали более долговечными и прочными в носке. Кстати, пластырь можно приклеить и на пятку, если там появляются мозоли от обуви: кусочек липкой ленты отлично предохранит кожу от потертостей.

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По материалам издания vnimanie.prо и The Voice