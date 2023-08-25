Лицо сразу выглядит худее: только эти стрижки стоит делать женщинам старше 40 лет — молодят и освежают

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«Стрижка имеет большое значение для внешнего вида как женщин, так и мужчин. Правильная форма стрижки поможет подчеркнуть достоинства, облегчит ритуал укладки и добавит элегантность и утонченность образу. Для дам бальзаковского и элегантного возраста подойдут стрижки, которые соответствуют следующим критериям:

1. Стрижка с воздушной удлиненной челкой, челка-шторка, которая может распадаться на два бока или на один, визуально вытягивает овал лица и придает легкость образу и освежает.

2. Дамам после 40 лучше обходить стороной стрижку «Прямой срез», который больше подходит девочкам и девушкам.

3. Стоит учесть еще и то, что после 40 лет в волосах уменьшается содержание кератина, придающего им здоровый вид и объем. Волосы становятся тоньше и реже, что подчеркивает возраст. В данной ситуации наилучшим решением является применение многослойных стрижек, создающих эффект объемности. Поэтому лучше выбирать стрижки средней длины до плеч , за которой удобно ухаживать и укладывать», – поделилась эксперт.