Лицо сразу выглядит худее: только эти стрижки стоит делать женщинам старше 40 лет — молодят и освежают

Фото: freepik.com

Парикмахер-колорист раскрыла нюансы стрижек для женщин элегантного возраста. Эксперт предупредила, как стричь волосы точно нельзя, чтобы не выглядеть нелепо.

Многие женщины годами носят одну и туже прическу. Однако с возрастом стоит пойти на эксперименты. Некоторые стрижки способны омолодить, а порой даже делают лицо визуально более худым. Для Teleprogramma.pro парикмахер-колорист салона красоты Полуэктовой Наталии NATALISTILIST Анастасия Салюткина рассказала, какие стрижки точно подойдут женщинам старше 40 лет, в чего стоит избегать. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Стрижка имеет большое значение для внешнего вида как женщин, так и мужчин. Правильная форма стрижки поможет подчеркнуть достоинства, облегчит ритуал укладки и добавит элегантность и утонченность образу. Для дам бальзаковского и элегантного возраста подойдут стрижки, которые соответствуют следующим критериям:

1. Стрижка с воздушной удлиненной челкой, челка-шторка, которая может распадаться на два бока или на один, визуально вытягивает овал лица и придает легкость образу и освежает.

2. Дамам после 40 лучше обходить стороной стрижку «Прямой срез», который больше подходит девочкам и девушкам. 

3. Стоит учесть еще и то, что после 40 лет в волосах уменьшается содержание кератина, придающего им здоровый вид и объем. Волосы становятся тоньше и реже, что подчеркивает возраст. В данной ситуации наилучшим решением является применение многослойных стрижек, создающих эффект объемности. Поэтому лучше выбирать стрижки средней длины до плеч , за которой удобно ухаживать и укладывать», – поделилась эксперт. 

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Салюткина — парикмахер-колорист салона красоты Полуэктовой Наталии NATALISTILIST. Обучалась в школе колористики colorfresh. Изучала авторский метод стрижек и авторские техники окрашивания. 

Читайте также