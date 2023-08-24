Восемь главных трендов маникюра на осень-2023, которые заменят нюд: кричат о тихой роскоши – полный восторг

Фото: freepik.com

Эксперты рассказали про самые модные маникюры грядущего сезона.

Девушки старается следить за внешностью. Многие каждый месяц, а то и чаще делают маникюр. В этой бьюти-сфере тоде есть тренды. Уже несколько лет самым популярным маникюром является нюдовый. Уже приближается осень. Эксперты выделили главные тренды в дизайне ногтей для нового сезона. 

По словам специалиста, осенью будут актуальны все природные оттенки: зеленый, красный, бордовый, серый, шоколадный, оранжевый, темно-синий. 

Также этой осенью вновь набирает популярность французский маникюр, особенно микро-френч, где кончик нарисован очень тонкой полоской. А еще можно смело делать френч на блестящей основе. Такой дизайн подойдет для любого мероприятия. 

В этом сезоне снова в топе металлические оттенки. Модница рекомендуют делать серебро, золото, бронзу. Такие оттенки будут смотреться на ногтях актуально и стильно. 

Нейл-стилисты отмечают, что втирки не потеряли актуальность. Жемчужные втирки поверх камуфляжа, металлик разных оттенков и просто серый хром — на пике моды.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Оставил свой след сериал «Адамс». В моде теперь готический стиль. Для осеннего образа можно сделать маникюр в черных, темно-вишневых и винных оттенках в стиле Уэнсдей. А самые смелые также могут украсить ногти принтами в виде крестиков. 

Что касается цветов, то алые ногти становятся маст-хэвом. Еще в моде изумрудный оттенок. А еще животные принты в тренде. Можно делать леопардовые, пятнистые, как у коровы, и полосатые, как у тигра. 

Когда погода мрачная, также можно смело делать маникюр со стразами, цвета металлик и хромированное покрытие. 

И самым эффектным, при этом простым, является матовый маникюр с глянцевым френчем. Его можно сделать в любимом цвете, пишет thegirl.ru.

Читайте также