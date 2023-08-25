Что можно посадить на даче в августе - успеет созреть до холодов

В августе на даче можно спокойно сажать растения - они успеют созреть до холодов. Главное, знать, что делать, так считает опытный агроном Михаил Воробьев.

«Сеять в августе можно зелень - укроп, петрушку, базилик, рукколу, кинзу, салат. Их можно сажать даже в сентябре - хоть каждые две недели», - завил он Teleprogramma.pro.

При этом Воробьев добавил, что выбирать надо наиболее ранние сорта зелени, потому что солнце уже не такое яркое и теплое.

«А вот редис можно выбирать поздний», - добавил агроном.

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