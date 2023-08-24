Снимите срочно и не позорьтесь: эти вещи ни в коем случае нельзя носить женщинам 50+

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Так стилист отметила, что точно стоит избавиться от мешковатых свитшотов или худи, так как они визуально добавляют лишних сантиметров на талии и животе. Стилист дала рекомендацию по такому поводу. Она советует заменить верх на джемпер в полоску, чтобы выглядеть более элегантно.

Еще точно стоит отказаться от хлипких шарфиков, которые едва держат форму. Дамам элегантного возраста такое нельзя носить. Эксперт призналась, что лучше отдать предпочтение структурным и плотным вещам, сообщает The Voice.