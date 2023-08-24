Их уже раскупают в магазинах: эти три топовых жакета подойдут любой девушке — станете самой модной в офисе этой осенью

Актуальными и дерзкими являются укороченные жакеты. Выбирая такой вариант, надо учитывать, что степень укороченности определяется только особенностями фигуры и смелостью девушки.

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Также снова в тренде кожаные жакеты. Такие вещи выглядят эффектно. Более того, его можно сочетать с юбкой или кожаными брюками. Однако не во всех офисах такой выбор одобрят. Уравновесит такой смелый жакет можно с помощью обычного трикотажного платья.

Еще одна классика «Школьный» синий жакет средней длины можно сочетать с самыми разными вещами. Его можно носить с черными брюками, джинсами, юбкой-карандаш и даже плиссированной юбкой.

По материалам «Лиза»