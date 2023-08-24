Их уже раскупают в магазинах: эти три топовых жакета подойдут любой девушке — станете самой модной в офисе этой осенью

Многие к концу лета возвращаются из отпусков. Это самое лучшее время, чтобы обновить гардероб. Так как на работу надо ездить почти каждый день, то лучше всего взять несколько модных вещей, которые будут уместны в офисе. Девушкам подсказали, топовые жакеты, которые произведут фурор. Такую вещь точно стоит иметь в гардеробе.
Актуальными и дерзкими являются укороченные жакеты. Выбирая такой вариант, надо учитывать, что степень укороченности определяется только особенностями фигуры и смелостью девушки.
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Также снова в тренде кожаные жакеты. Такие вещи выглядят эффектно. Более того, его можно сочетать с юбкой или кожаными брюками. Однако не во всех офисах такой выбор одобрят. Уравновесит такой смелый жакет можно с помощью обычного трикотажного платья.
Еще одна классика «Школьный» синий жакет средней длины можно сочетать с самыми разными вещами. Его можно носить с черными брюками, джинсами, юбкой-карандаш и даже плиссированной юбкой.
По материалам «Лиза»