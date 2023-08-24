Какую выбрать зубную щетку — электрическую или обычную: советует врач

Сейчас стало модным приобретать себе и своим родным электрические зубные щетки. Производители уверяют, что такими щетками полезнее чистить зубы, чем обычными. Однако специалисты на разделяют этой уверенности.

«С точки зрения врача-стоматолога сложно однозначно определить преимущество одного или другого вида зубных щеток. Здесь все зависит от личных предпочтений и удобства использования. Главное — выбирайте мягкую щетку или средней жесткости, чтобы не повредить десны и эмаль», — сообщила стоматолог-пародонтолог Светлана Багиева.

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По ее словам, менять щетку необходимо раз в два-три месяца. Но можно сделать это и раньше — если видно, что она уже износилась.

«Обратите внимание еще на один вид щеток — состоящие из одной кисточки в несколько волосков монопучковые. Они предназначены для очистки межзубных промежутков, придесневых карманов. Такую щетку необходимо использовать после основной чистки зубов, особенно если вы используете брекеты, прибегали к имплантации или при проблемах с деснами», — добавила эксперт.

По материалам издания «РИАМО»