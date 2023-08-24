Названа самая топовая прическа на осень-2023 — подойдет всем: прохожие будут оборачиваться

Многие девушки уделяют максимум внимания волосам. Прическа может омолодить, а также дополнить образ. Также есть укладки на каждый день. Бьюти-эксперт, стилист-имиджмейкер Сергей Матреничев назвал самую топовую прическу на осень. Он признался, что с такими волосами женщина точно привлечет к себе внимание.
По словам специалиста, лучшая прическа только та, которая идет. Он добавил, что осенью особенно много солнца и цветов. Поддержать это настроение можно с помощью прически.
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«Слиться с этим настроением вам поможет стрижка, наполненная текстурой. Легкие локоны и немного объема — это то, что надо для романтичного настроения! Собранные в небрежный пучок волосы точно заставят прохожих оглянуться», — поделился бьюти-эксперт, пишет портал «А теперь внимание!».