Названы функции в телефоне, которые шпионят за вами: просто отключите их

Современные телефоны не только облегчают вашу жизнь, но и «шпионят» за вами. Для этого в них работает целый ряд функций. Эксперт объяснил, какие настройки в вашем гаджете необходимо обязательно выключать — если не хотите, чтобы отслеживался каждый ваш шаг. Для начала отыщите раздел «Язык и ввод» в настройках телефона.

Зайдите в «Управление клавиатурами» и нажмите на пункт Gboard. Листайте вниз до тех пор, пока не увидите раздел «Дополнительно». Именно там находятся настройки, которые лишают вас анонимности. Если хотите защитить свою приватность — отключите пункты «Отправлять статистику использования», «Персонализация» и «Улучшить ввод для всех пользователей».

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Если этого не сделать — все данные с вашего телефона будут передаваться разработчикам.

По материалам издания vnimanie.prо и YouTube-канала Android Club