Чувственные, стойкие, соблазнительные: топ-3 вечерних духов

Стало известно, какие из вечерних ароматов – самые стойкие и обворожительные. Интересно, что все они давно уже стали популярными и не собираются терять свои позиции. Чемпионом назван аромат Valerie Nesterova Exclusive Perfumes Парфюм 21. Cedar Milk – он привлекает нотками кедра, букета роз и молочным послевкусием.

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Второе место досталось парфюму V CANTO by Terenzi. Модницы ценят его элегантность, за которую отвечают запахи бергамота, лимона, жасмина, сандалового дерева и ванили. Почетное третье место отдано парфюмерной воде BOTANICAE EXPRESSIONS Flower Café. Ее композиция – это ноты розы, кофе и сладость мадагаскарской ванили, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на novochag.ru.