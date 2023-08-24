Бросьте в молоко немного соли — результат заставит ахнуть от удивления

В летнюю жару особенно часто портится молоко и молочные продукты. Но опытные хозяйки давно уже научились справляться с этой проблемой — придумали лайфхак, позволяющие значительно продлить срок годности этих продуктов. Если вы уже вскрыли упаковку с молоком, то мало просто поставить ее в холодильник — нужно бросить в молоко щепотку обычной поваренной соли.

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Она никак не повлияет на вкусовые качества, а вот свежесть сохранится на несколько дней дольше, - соль «законсервирует» молоко, и вы сможете спокойно использовать его для приготовления напитков и блюд. По материалам издания vnimanie.prо и портала Novate.