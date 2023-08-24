Держите журналы рядом с сапогами: проблем больше не будет

Уже совсем скоро женщины сменят летние босоножки и туфли на осенние сапожки. Если вы любите носить высокие сапоги, то вам известна проблема, раздражающая всех девушек: стоит снять эту обувь, как голенища тут же заламываются, и внешний вид сапог портится.

Особенно страдает обувь из натуральной кожи. Чтобы избежать образования заломов, хитрые модницы придумали беспроигрышный трюк: они держат рядом с обувью стопку старых журналов и, как только снимают сапоги, вставляют пару журналов, свернутых трубочкой, в голенище. Это позволяет сохранить форму сапог.

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По материалам издания vnimanie.prо и YouTube-канала Ideas en 5 minutos diy.