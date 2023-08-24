Только такой маникюр идеально подойдет на 1 сентября мамам: ногти будут выглядеть ухоженно и красиво — как у леди

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«На 1 сентября, скорее всего, все будут в строгой одежде, в костюмах, блузках. Зачастую это белый верх, черный низ. Поэтому маникюр явно должен быть не кричащим, чтобы не было блесток, каких-то ярких оттенков. Лучше отдать предпочтение сдержанным оттенкам, близким к классическому дресс-коду, как нюдовые оттенки.

Также подойдут камуфлирующие базы, беж, телесные оттенки, светло-розовые оттенки, не привлекающие к себе внимание. И можно сделать френч – дизайн, который не выходит из моды, потому что он подходит к любому дресс-коду. Это ухоженные, красивые ногти», – поделилась эксперт.