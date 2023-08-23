Добавьте всего один ингредиент, и домашние котлеты будут сметать со стола: получаются сочные и нежные

Когда дома есть фарш, то любая домохозяйка приготовит из него котлеты. Это любимое блюдо, которое подается как с гречкой, так и с пюре. Однако рецептов котлет очень много. Если хочется удивить гостей и домочадцев своими кулинарными навыками, то к выбору ингредиентов для привычного блюда стоит подойти немного иначе.
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По данным Дзен-канала Тechnotion при подготовке фарша лучше использовать прокрученный в мясорубке сырой картофель. Это точно выручит, если делать котлеты из мяса курицы, которое довольно сухое после приготовления.
Эксперт добавил, что блюдо получится еще вкуснее, если добавить в фарш и немного жареного лука. К слову, некоторые хозяйки в рецептуре смело используют и пищевую соду. Автор канала заверяет, что получается невероятно вкусные котлеты.