Раньше от нее всех воротило, а теперь — самый топ: удивитесь, какой тренд из прошлого станет хитом 2023 года

А все дело в том, что ее продемонстрировали на показах модные дома Dior, Alexander McQueen, Vivienne Westwood, Jil Sander и многие другие. Но эксперты предупредили, что не надо искать наряды, которые носили 10 лет назад.

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Современная баска выглядит иначе своей предшественницы шириной. Теперь это не кокетливая оборка, а деталь, которая занимает половину вещи. Также баску можно увидеть на платьях и топах, которые сочетаются с брюками, мини-юбками и шортами. А вот про юбку-карандаш придется забыть, сообщает The Voice.