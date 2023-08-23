Изысканный и нежный маникюр, который должен быть у каждой модницы: подойдет всем женщинам 50+

Многие женщины следят за внешностью, чтобы выглядеть моложе. Важно не забывать про руки, который могут выдать возраст. И маникюр всегда украшает, но дизайн может дешевить весь образ. Создатель салона красоты TWEE TON, предприниматель, бизнес-наставник Олеся Силакова рассказала, какой маникюр стоит выбирать женщинам в возрасте от 50 лет и старше.
По словам эксперта, не стоит делать яркие ногти. Лучше отдавать предпочтение френчу и нюду, который всегда смотрится выигрышно.
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А вот яркие оттенки можно использовать изредка, если нужно посетить какие-то мероприятия.
«Предпочтительна короткая длина, а цвет подбирается в соответствии с тоном кожи. И, разумеется, поскольку руки возрастные, стоит уделить особое внимание их уходу», — отметила Силакова, пишет портал «А теперь внимание!».