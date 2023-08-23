Изысканный и нежный маникюр, который должен быть у каждой модницы: подойдет всем женщинам 50+

По словам эксперта, не стоит делать яркие ногти. Лучше отдавать предпочтение френчу и нюду, который всегда смотрится выигрышно.

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А вот яркие оттенки можно использовать изредка, если нужно посетить какие-то мероприятия.