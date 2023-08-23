Зачем садиться в ванну в джинсах: результат вас потрясет — решена надоевшая проблема

Выстиранные в слишком горячей воде джинсы часто садятся и становятся тесными. Чтобы исправить ситуацию, есть один эффективный, хотя и непривычный способ. Он может показаться странным, но работает «на все сто». Просто наденьте джинсы и сядьте прямо в них в ванну, наполненную теплой водой.

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Спустя 10–15 минут можно выйти из ванны, снять мокрые джинсы и повесить их для просушки. Если у вас есть время и терпение — дождитесь, пока джинсы подсохнут прямо на вас. После того как вещь просушена, наденьте ее снова и походите час-другой. Эта процедура поможет «растянуть» джинсы до нужного вам размера, утверждает издание vnimanie.prо со ссылкой на Voice.