3 главных запрета в Египте: караются штрафами и тюрьмой — предупреждают опытные путешественники

Отправляясь в незнакомую страну, необходимо заранее ознакомиться с некоторыми ее законами, — иначе можно «попасть» на большие неприятности. Например, в Египет запрещено привозить успокоительные и обезболивающие лекарства — почти все они находятся под строгим запретом, и нарушителю могут присудить реальный срок.

Кроме того, в этой стране стоит быть поосторожнее с фотоаппаратом: далеко не все и не всех можно снимать. Воздержитесь от съемки местных женщин в закрытой одежде, административных зданий, а также экспонатов музея в Каире.

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Наконец, третий момент, к которому нужно быть готовым: в Египте нельзя употреблять алкоголь в общественных местах. Правда, в курортных местах вам подадут алкоголь в баре или ресторане, но вне стен этих учреждений от распития спиртных напитков лучше воздержаться — чтобы не «попасть» на крупный штраф. По материалам издания vnimanie.prо и портала «Тонкости туризма».