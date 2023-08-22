По словам эксперта, точно стоит отказаться от нарядов не по возрасту и кричащих цветов. Мини-юбки и шорты тут тоже будут неуместны.

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«Выберите стиль, который с одной стороны будет выглядеть элегантно, сдержанно, а с другой стороны будет включать в себя модные нотки. Я предлагают рассмотреть стиль, который сейчас очень актуален, — "тихая роскошь". Как правило, этот стиль предполагает прямой крой, минималистичные формы, теплые сдержанные расцветки. Это может быть бежевый, верблюжий оттенок, серые тона, а также деликатный классический принт. Это может быть брючный костюм в сочетании с выразительной женственной блузой. Также это может быть джемпер с V-образным вырезом в сочетании с юбкой итальянской длинны или даже юбка плиссе. С обувью можно поэкпериментировать. Это могут быть туфли на каблуке. Лучше, чтобы нос и пятка были закрытыми. Также это может быть обувь на плоском ходу, типо балетки. Не забывайте про аксессуары. Образ создают аксессуары: это может быть колье, брошь, выразительные серьги. Можно добавить элегантности и стиля вашему образу. Помните, что линейка делается для школьников, а не для их мама. Вы должны выглядеть сдержанно, стильно, но не кричаще», – поделилась стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.