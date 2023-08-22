«Смотрится просто неуместно»: эти две грандиозные ошибки часто совершают мамы — не одевайтесь так на школьную линейку

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«Мамы школьников допускают чаще всего две грандиозные ошибки. Причем, эти ошибки полностью противоположны. Первое — когда мама пытается выглядеть как школьница, одевается не по возрасту, слишком инфантильно, надевает шорты, мини-юбки, наряды с детскими принтами, слишком веселой, бодрой расцветки. Это смотрится просто неуместно, а в худшем случае — комично.

Вторая ошибка – когда мамы пытаются выглядеть слишком строго, слишком деловито и даже напоминают завуча школьного учреждения.

Выберите стиль, который с одной стороны будет выглядеть элегантно, сдержанно, а с другой стороны будет включать в себя модные нотки», – пояснила эксперт.