«Смотрится просто неуместно»: эти две грандиозные ошибки часто совершают мамы — не одевайтесь так на школьную линейку

Уже приближается важный день для всех школьников и их родителей. 1 сентября все они отправятся на школьную линейку. И тут важно не только подготовить чадо к учебе, но и выглядеть презентабельно, чтобы произвести хорошее впечатление. Стилист-имиджмейкер Диана Плиско предупредила читательниц Teleprogramma.pro, ка кне надо одеваться на линейку, чтобы не опозориться.
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«Мамы школьников допускают чаще всего две грандиозные ошибки. Причем, эти ошибки полностью противоположны. Первое — когда мама пытается выглядеть как школьница, одевается не по возрасту, слишком инфантильно, надевает шорты, мини-юбки, наряды с детскими принтами, слишком веселой, бодрой расцветки. Это смотрится просто неуместно, а в худшем случае — комично.
Вторая ошибка – когда мамы пытаются выглядеть слишком строго, слишком деловито и даже напоминают завуча школьного учреждения.
Выберите стиль, который с одной стороны будет выглядеть элегантно, сдержанно, а с другой стороны будет включать в себя модные нотки», – пояснила эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.
Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro