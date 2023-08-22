Лучше никогда не носите, не позорьтесь: эта одежда вышла из моды и выглядит нелепо

С приближением нового сезона многие девушки стараются обновить гардероб. Тут важно знать, что некоторые наряды быстро выходят из моды. Эксперты предупредили, что к осени 2023 года некоторые вещи окончательно устареют. Они предупредили, что эти наряды носить нельзя, так как в новом сезоне в них любой человек будет выглядеть нелепо.
Так в списке антитрендов оказался свитер из хлипкого трикотажа, который совсем не держит форму. Эта вещь портит пропорции фигуры, подчеркивает все недостатки и выглядит крайне дешево.
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Еще устарели короткие куртки-гусеницы. По словам экспертов, в новом сезоне ее стоит заменить на стеганую оверсайз-куртку.
Еще и кепи, которые когда-то были популярны, теперь уже никто не носит. Заменить этот головной убор лучше на «вечно» элегантные беретки, сообщает Marie Claire.