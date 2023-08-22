Лучше никогда не носите, не позорьтесь: эта одежда вышла из моды и выглядит нелепо

Так в списке антитрендов оказался свитер из хлипкого трикотажа, который совсем не держит форму. Эта вещь портит пропорции фигуры, подчеркивает все недостатки и выглядит крайне дешево.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Еще устарели короткие куртки-гусеницы. По словам экспертов, в новом сезоне ее стоит заменить на стеганую оверсайз-куртку.

Еще и кепи, которые когда-то были популярны, теперь уже никто не носит. Заменить этот головной убор лучше на «вечно» элегантные беретки, сообщает Marie Claire.