Мгновенно помолодеете: эта краска любую девушку преобразит — устанете от комплиментов

Многие женщины рано начинают красить волосы. Это помогает преобразиться и освежить вид. А когда появляется седина, то нужно учитывать, что отросшие корни будут гораздо заметнее. Правильный выбор цвета волос может мгновенно преобразить. Эксперты советуют выбирать эти пять омолаживающих оттенков, которые работают не хуже косметолога.
Отмечается, что в первую очередь стоит обратить внимание на теплый блонд. Он выглядит особенно эффектно в технике окрашивания airtouch. Также можно попробовать эффект выгоревших на солнце волос, которого делается с помощью окрашивания шатуш или балаяж. Популярен стал клубничный блонд. Он выглядит красиво, так как сочетает в себе медные и светлые оттенки.
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А если нужен более темный оттенок волос, то тут тоже есть более выгодные тона. Можно отдать предпочтение оттенку теплой карамели с медовыми отливами. А тем дамам, у которых от природы практически черные волосы, будут идти шоколадные и каштановые оттенки, сообщает PeopleTalk.