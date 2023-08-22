Мгновенно помолодеете: эта краска любую девушку преобразит — устанете от комплиментов

Отмечается, что в первую очередь стоит обратить внимание на теплый блонд. Он выглядит особенно эффектно в технике окрашивания airtouch. Также можно попробовать эффект выгоревших на солнце волос, которого делается с помощью окрашивания шатуш или балаяж. Популярен стал клубничный блонд. Он выглядит красиво, так как сочетает в себе медные и светлые оттенки.

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А если нужен более темный оттенок волос, то тут тоже есть более выгодные тона. Можно отдать предпочтение оттенку теплой карамели с медовыми отливами. А тем дамам, у которых от природы практически черные волосы, будут идти шоколадные и каштановые оттенки, сообщает PeopleTalk.