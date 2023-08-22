Этот топовый маникюр идеально подойдет для 1 сентября: другие мамы откроют рот от зависти, увидев ваши ногти на линейке

«По моему опыту, мамы предпочитают ко Дню знаний сделать аккуратный, интеллигентный маникюр в сдержанных, нюдовых цветах или же френч, оттенки для которого подбираются в соответствии с индивидуальным вкусом», – отметила эксперт.

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Она напомнила, что Первое сентября – праздник ребенка, поэтому родиетлям не стоит перетягивать на себя внимание. Тут надо отказаться броских цветов, экстремальной длиной, авангардного декора или блесток. Идеальным вариантом станут ногти аккуратные, ухоженные и дизайн с умеренной строгостью, пишет портал «А теперь внимание!».