Этот топовый маникюр идеально подойдет для 1 сентября: другие мамы откроют рот от зависти, увидев ваши ногти на линейке

Многие женщины следят за внешностью. И каждый месяц они делают маникюр. Летом в тренде яркие оттенки. А вот 1 сентября мамы и учителя отправятся на праздничную линейку. Для такого случая нужно выбрать подобающий маникюр. Основатель салона красоты TWEE TON и бизнес-наставник Олеся Силакова посоветовала три топовых варианта маникюра на 1 сентября для мам школьников.
«По моему опыту, мамы предпочитают ко Дню знаний сделать аккуратный, интеллигентный маникюр в сдержанных, нюдовых цветах или же френч, оттенки для которого подбираются в соответствии с индивидуальным вкусом», – отметила эксперт.
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Она напомнила, что Первое сентября – праздник ребенка, поэтому родиетлям не стоит перетягивать на себя внимание. Тут надо отказаться броских цветов, экстремальной длиной, авангардного декора или блесток. Идеальным вариантом станут ногти аккуратные, ухоженные и дизайн с умеренной строгостью, пишет портал «А теперь внимание!».