Как разрезанная пластиковая бутылка обеспечит порядок в холодильнике: удивительный трюк

Обычная пятилитровая пластиковая бутылка поможет навести в холодильнике идеальный порядок и разместить в нем все, что нужно. Нужно отрезать у емкости верхушку и донышко, после чего вам останется разделить оставшуюся серединку на несколько ровных колец – достаточно будет двух-трех. Их следует вырезать ножницами. У вас получатся аккуратные подставки для тарелок, в которых будет храниться оставшаяся еда.

Просто чередуйте тарелки и подставки – остатки еды будут храниться в холодильнике, не занимая много места, и их даже не придется накрывать крышками или пленкой, ведь каждая последующая подставка будет закрывать содержимое. Количество ярусов зависит только от вас: можно сделать практически любое количество.

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Таким образом, вы сэкономите место в холодильнике и обеспечите надежное хранение для остатков еды после праздничного застолья, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на Дзен-канал «Хозяйка уюта».