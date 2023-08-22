Для чего лить перекись водорода в обувь: хитрость от опытных хозяек – выручит в сложной ситуации

Многое из того, что продается в аптеках и стоит копейки, способно принести огромную пользу в быту. К примеру, многие даже не подозревают, как именно можно использовать обычную перекись водорода. А она незаменима при чистке обуви. Со временем кроссовки, кеды, туфли приобретают неприятный запах, который идет изнутри обуви.

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С этой проблемой можно легко справиться, если смочить в перекиси водорода ватный тампон и протереть внутреннюю поверхность обуви. При этом не нужно ничего мыть – перекись убьет все запахи. Вам останется только высушить любимые туфли – и можно снова их надевать. По материалам издания vnimanie.prо и belnovosti.