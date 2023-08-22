Стиральная машина «умрет» раньше времени: не допускайте эти 4 ошибки

Казалось бы, нет ничего проще, чем стиральная машина: в нее нужно просто забросить грязные вещи — а потом вынуть чистые и развесить. Однако стиралка нуждается в бережном обращении и уходе — иначе она прослужит намного меньше, чем могла бы. Соблюдайте эти 4 правила, и тогда домашняя помощница будет радовать вас долгие годы.

Первое — перед отправкой в барабан тщательно проверяйте карманы: даже монетка или пуговица способны серьезно навредить механизму. Второе — нельзя оставлять в машинке мокрое белье: образуется плесень, с которой потом будет очень тяжело бороться.

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Третье — не перегружайте барабан, но и запускать ее с одной парой носков тоже не стоит. Наконец, четвертое правило — не нужно слишком часто включать машинку с дополнительными циклами отжима и слива: это повлияет на эффективность ее работы, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на Express.