Собрали урожай малины и смородины - что делаем с кустарниками дальше

Опытный агроном Михаил Воробьев посоветовал читателям Teleprogramma.pro, что надо сделать с ягодными кустарниками, когда вы уже собрали урожай.

«Если речь идет о летней малине, то мы должны помнить, что ее ветки живут два года. В первый год они отрастают и закладывают цветочные почки. Во второй - образуют цветки и плоды. И после сбора урожая ветки малины надо срезать, так как они отмирают», - заявил он.

А, например, смородину, по мнению эксперта, осенью обрезать не надо. Это делают весной до распускания почек, потому что за зиму некоторые ветки могут поломаться от снега, и вы сделаете растению только хуже.

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