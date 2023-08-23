Какие растения в августе надо поливать обильно, а какие вообще нет

Агроном Михаил Воробьев заявил Teleprogramma.pro, что в августе далеко не все растения на огороде надо поливать. По его словам, в последний месяц лета всегда много дождей, поэтому в основном все растет само. Но есть исключения.

«Другое дело, салат, укроп, редиска, петрушка, кинза, руккола, базилик. Эти растения очень любят влагу, поэтому поливаем их обильно. Если вдруг нет долго дождя», - заявил он.

А все остальные растения выживут сами - только если не будет экстремальной засухи.

При этом Воробьев добавил, что если осень будет без дождей, то это очень плохо. Потому что растения готовятся к зимовке и им нужна влага для того, чтобы прошли все необходимые физиологические процессы.

«В противном случае, растение зимой вымерзнет. Поэтому за этим тоже надо следить», - добавил агроном.

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