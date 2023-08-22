Лучший способ прогнать с участка муравьев - остальные не такие эффективные

Принято считать, что с муравьями на участке надо бороться, иначе насекомые разведут тлю, которая испортит вам растения и, в дальнейшем, урожай.

При этом опытный агроном Михаил Воробьев заявил Teleprogramma.pro, что всех подряд насекомых выводить не стоит - только тех, которые живут в клубнике, например.

«Муравьи строят муравейники и затрудняют рост растений. Оно может вообще погибнуть. То же самое бывает с флоксами и пионами, когда в кустах селятся вредители», - заявил он.

Воробьев советует бороться с муравьями так: купите в магазине неопасные для здоровья человека и растений препараты «Мурацид» или «Муравьед». Через короткое время насекомые исчезнут.

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