Зачем накрывать крышку домашней заготовки бумагой: этот трюк спасет ваши консервы

Только самые опытные хозяйки знают о том, как защитить свои банки с консервацией от ржавчины, которая может появиться в сыром хранилище – например, в погребе. Чтобы не пришлось выбрасывать домашние заготовки, обнаружив ржавчину, достаточно применить простой трюк – а именно, защитить крышку с помощью бумаги. Сгодится любая бумага – даже газетная.

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Нужно прикрыть листом бумаги металлическую крышку на банке и обвязать ее вокруг горлышка веревкой или прочной ниткой. И тогда никакая ржавчина вашим банкам не страшна, а соленья спокойно простоят всю зиму.

По материалам издания vnimanie.prо и Telegram-канала «Домашние советы. Лайфхаки»